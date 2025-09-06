Anketlerde dikkat çeken fark: Erdoğan'ın oyu hızla eriyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bırakırken sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı da dikkat çekti.

Özdemir Araştırma’nın 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 31 il, 26 bölgede yaptığı Türkiye Gündem Araştırması’nda, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun yarışması durumunda seçmen tercihleri ölçüldü.

REKOR FARK

Sonuçlara göre, İmamoğlu yüzde 45,1 ile ilk sırada yer alırken, Erdoğan yüzde 37,5’te kaldı. Seçmenlerin yüzde 14,4’ü “oy kullanmam” derken, yüzde 3’lük bir kesim ise tercih belirtmedi.