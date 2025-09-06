Anketlerde dikkat çeken fark: Erdoğan'ın oyu hızla eriyor

Anketlerde dikkat çeken fark: Erdoğan'ın oyu hızla eriyor
Yayınlanma:
Özdemir Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bırakırken sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı da dikkat çekti.

Özdemir Araştırma’nın 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 31 il, 26 bölgede yaptığı Türkiye Gündem Araştırması’nda, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun yarışması durumunda seçmen tercihleri ölçüldü.

yeni-proje-2025-09-06t181813-561.jpg

REKOR FARK

Sonuçlara göre, İmamoğlu yüzde 45,1 ile ilk sırada yer alırken, Erdoğan yüzde 37,5’te kaldı. Seçmenlerin yüzde 14,4’ü “oy kullanmam” derken, yüzde 3’lük bir kesim ise tercih belirtmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı
Özgür Özel Gaziantep'te
Özgür Özel Gaziantep'te