Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Ulus’taki yerleşkesinde doğal gaz patlaması yaşandığı yönünde ihbar yapıldı.Demirören Haber Ajansı (DHA) da son dakika bilgisi olarak üniversitede patlama olduğu yönünde

Bölgeye itfaiye ve Başkentgaz ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, patlama olmadığı, binanın zemin katındaki yangın söndürme sisteminin otomatik olarak çalıştığı ve söndürme gazının ortama yayıldığı tespit edildi.

ALTI KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yetkililer, binada herhangi bir doğal gaz sızıntısının bulunmadığını açıkladı.

Fakat söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ile 1 teknik personel çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Binada tahliye edildi.