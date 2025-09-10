Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı

Ankara’nın Sıhhiye semtinde Strazburg Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir araçtan inen iki şüpheli, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına saldırdı. Olay anında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğeri savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliyi “kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olay, cadde üzerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı ve polis soruşturması devam ediyor. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.