Ankara’da çarşaf giyip metroda dolaşan erkek gözaltına alındı

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyah çarşafla Sıhhiye-Çayyolu metrosunda dolaşan şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kadın kılığındaki baba ve oğula şok eden suçüstü: Fındık bahçesine kenevir ektiler

GÜVENLİK KAMERASI KAYOTLARIYLA TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çarşaf giyerek insanların arasında gezen şüpheli şahıs, yurttaş arasında panik ve korkuya da neden oldu.