Ankara'da apartman dairesinde patlama! 1 yaralı
Ankara Mamak'ta apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi.

Olayda yaralanan L.Ü. hastaneye kaldırıldı.

APARTMAN DAİRESİNDE KORKUTAN PATLAMA

Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Konya'da un fabrikasında patlama!Konya'da un fabrikasında patlama!

1 YARALI

Patlamada dairede yaşayan 50 yaşındaki L.Ü. yaralandı. L.Ü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.

