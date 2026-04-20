Ankara bugün elektriksiz kalacak! 8 saat sürecek

Ankara bugün elektriksiz kalacak! 8 saat sürecek
Ankara’da planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat dilimlerinde gerçekleşecek kesintiler, başkentte 17 ilçede bazı mahalle ve bölgeleri etkileyecek.

20 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20 Nisan 2026 Pazartesi günü Ankara’nın 17 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

20 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ - Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü, Gökçeyurt

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü, Gökçeyurt

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Altındağ - Kavaklı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Kavaklı

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş - Selçuklu, Pehlivan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Ayaş - Selçuklu, Pehlivan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S. Ofisliler Kon. Yap. Koop., Soğulcak, Eskibağlar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Beynam, Beynam Konakları, Atatürk, Kale Boğazı, Dağ Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Yenipınar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Atatürk, Bahçeli, Ziya Gökalp Afşar, Yayla Afşar, Beşevler, Avni Akyol, Cumhuriyet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci, Yüceller, 203, 207, 212, 220, 219, 222, 204, 217, Cami, Torunoğlu, 201, Abdi İpekçi, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Dadaloğlu, Yeniköy, Yaylaliözü, Atatürk, Koçyayla

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 19 Mayıs, Göl, İnönü, Atatürk, Mithat Paşa, Reşat Nuri Güntekin, 23 Nisan, Kızılırmak

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Bezirhane Merkez

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı - Geyikpınarı, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Batça, Akşamoldumu, Dere

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Geyikpınarı, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Batça, Akşamoldumu, Dere

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beypazarı - Elif, İpekyolu, 9. Sokak

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Elif, İpekyolu, 9. Sokak

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beypazarı - Başağaç, 13. Sokak, 12. Sokak

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Başağaç, 13. Sokak, 12. Sokak

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beypazarı - Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Demirköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Demirköy

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAMLIDERE - Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: SARIKAYA, KAYABAŞI, DÖKÜK İÇİ, YAĞLICA ALUÇ, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya - Beştepe

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 2164. Sokak, Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ - KAYADİBİ

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KAYADİBİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elmadağ - CUMHURİYET

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 12:15 - Süre: 3 Saat

  • Konum: CUMHURİYET, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, KIZILIRMAK, DERE, HAN 1, HAN 7, SELVİ, HANARDI, HAN 4, AKINCILAR, 38, HAN 5, HAN 3, HAN 6, MEŞE, YEM SANAYİİ, 6, 1237, 19 MAYIS, SANAYİİ, 19 MAYIS.-, 577, İNÖNÜ 2, 560

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elmadağ - ATA

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:45 - 15:30 - Süre: 5 Saat 45 Dakika

  • Konum: ATA, 19 MAYIS.-, DARDERESİ 1-, DAR DERESİ, 570, 468

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: FECRİ EBCİOĞLU, EVREN YAYINCILIK, OĞULBEY, 3057, 3163, ERCAN, YAĞLIPINAR, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., SOĞULCAK, ESKİBAĞLAR

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etimesgut

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:30 - 11:30 - Süre: 1 Saat

  • Konum: ÇUKUROVA, 2010, ŞEHİT TANER ÇİÇEK, 2011

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etimesgut

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 2164, BEŞTEPE, ALPARSLAN TÜRKEŞ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı - Oğulbey, Yağlıpınar ve Çevresi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S.Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Soğulcak, Eskibağlar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Oğulbey, Yağlıpınar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Oğulbey, S.S.Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Yağlıpınar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Deveci

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Deveci 1, Deveci

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Bezirhane

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Bezirhane Merkez

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana - Cumhuriyet Yüzbaşı, Yeni, Emek Yüzbaşı, Bulduk, Gazi Yüzbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey, Sinanlı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Cumhuriyet Yüzbaşı, Yeni, Emek Yüzbaşı, Bulduk, Gazi Yüzbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey, Sinanlı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Haymana - Saatli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Saatli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Haymana - Deveci

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Deveci 1, Deveci

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan - Adnan Menderes

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Adnan Menderes

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kahramankazan - İmrendi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: İmrendi

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik - AKKAYNAK

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AKKAYNAK

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:00 - 18:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: 99, 385, Osmangazi, Arif Nazım, Yavuz, Aydos, Gözde, Nazar, Gamze, Hüsrev, Erdem, Ay, Kına, Tuna, Yavuz, Emek, Töre, Aşkın, Ulubatlı Hasan, Beylerbeyi, Cihangir, Han, Kadıoğlu, Bosna, Elçibey, Ahmetadil sokakları

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak - Cumhuriyet, Tatlar ve Diğer Mahalleler

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 12:15 - Süre: 3 Saat

  • Konum: CUMHURİYET, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, KIZILIRMAK, DERE, HAN 1, HAN 7, SELVİ, HANARDI, HAN 4, AKINCILAR, 38, HAN 5, HAN 3, HAN 6, MEŞE, YEM SANAYİİ, 6, 1237, 19 MAYIS, SANAYİİ, 19 MAYIS., 577, İNÖNÜ 2, 560

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Mamak - Tatlar Mahallesi ve Diğerleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: KAVAKLI YOLU, SAKIZ AĞACI, KAVAKLI, TATLAR MAHALLESİ, NENEHATUN, YUKARI KÖYÜ, GÖKÇEYURT

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan - Emremsultan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Emremsultan

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Nallıhan - Dibekören ve Diğerleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7.5 Saat

  • Konum: Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Demirköy

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Nallıhan - Ankara-İstanbul ve Diğerleri

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ankara-İstanbul, Çayırhan, Akçabayır, Davutoğlan Mücavir

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı - Hacıtuğrul, Kuşçu, Yenidoğan ve Civarı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Hacıtuğrul Mücavir, Köy Yolu Üstü (Güney), Örnek Kuşçu, Kuşçu Mücavir, İstasyon, Eskişehir Yolu, Yenidoğan

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Selçuk, Emek, Bulduk ve Civarı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Selçuk, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Yeni, Aşağı Uzunbey, Yukarı Uzunbey, Adatoprakpınar, Sinanlı, Kırıklar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Cumhuriyet, Bulduk, Sinanlı ve Civarı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yeni, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Gazi Yüzükbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey, Sinanlı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Bulduk, Yeni, Cumhuriyet ve Civarı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Bulduk, Yeni, Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S. Ofisliler Kon. Yap. Koop., Soğulcak, Eskibağlar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika

  • Konum: 836, 834

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: İlyakut

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:45 - 15:30 - Süre: 5 Saat 45 Dakika

  • Konum: Ata, 19 Mayıs.-, Darderesi 1-, Dar Deresi, 570, 468

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 37

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

