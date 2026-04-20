Ankara bugün elektriksiz kalacak! 8 saat sürecek
20 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 Nisan 2026 Pazartesi günü Ankara’nın 17 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ - Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü, Gökçeyurt
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü, Gökçeyurt
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ - Kavaklı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Kavaklı
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş - Selçuklu, Pehlivan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş - Selçuklu, Pehlivan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S. Ofisliler Kon. Yap. Koop., Soğulcak, Eskibağlar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat
Konum: Beynam, Beynam Konakları, Atatürk, Kale Boğazı, Dağ Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Yenipınar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Atatürk, Bahçeli, Ziya Gökalp Afşar, Yayla Afşar, Beşevler, Avni Akyol, Cumhuriyet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci, Yüceller, 203, 207, 212, 220, 219, 222, 204, 217, Cami, Torunoğlu, 201, Abdi İpekçi, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Dadaloğlu, Yeniköy, Yaylaliözü, Atatürk, Koçyayla
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: 19 Mayıs, Göl, İnönü, Atatürk, Mithat Paşa, Reşat Nuri Güntekin, 23 Nisan, Kızılırmak
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Bezirhane Merkez
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı - Geyikpınarı, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Batça, Akşamoldumu, Dere
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Geyikpınarı, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Batça, Akşamoldumu, Dere
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı - Elif, İpekyolu, 9. Sokak
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Elif, İpekyolu, 9. Sokak
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı - Başağaç, 13. Sokak, 12. Sokak
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Başağaç, 13. Sokak, 12. Sokak
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı - Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Demirköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Demirköy
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇAMLIDERE - Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: SARIKAYA, KAYABAŞI, DÖKÜK İÇİ, YAĞLICA ALUÇ, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya - Beştepe
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: 2164. Sokak, Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ - KAYADİBİ
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: KAYADİBİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elmadağ - CUMHURİYET
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 12:15 - Süre: 3 Saat
Konum: CUMHURİYET, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, KIZILIRMAK, DERE, HAN 1, HAN 7, SELVİ, HANARDI, HAN 4, AKINCILAR, 38, HAN 5, HAN 3, HAN 6, MEŞE, YEM SANAYİİ, 6, 1237, 19 MAYIS, SANAYİİ, 19 MAYIS.-, 577, İNÖNÜ 2, 560
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elmadağ - ATA
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:45 - 15:30 - Süre: 5 Saat 45 Dakika
Konum: ATA, 19 MAYIS.-, DARDERESİ 1-, DAR DERESİ, 570, 468
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: FECRİ EBCİOĞLU, EVREN YAYINCILIK, OĞULBEY, 3057, 3163, ERCAN, YAĞLIPINAR, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., SOĞULCAK, ESKİBAĞLAR
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etimesgut
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:30 - 11:30 - Süre: 1 Saat
Konum: ÇUKUROVA, 2010, ŞEHİT TANER ÇİÇEK, 2011
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etimesgut
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: 2164, BEŞTEPE, ALPARSLAN TÜRKEŞ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı - Oğulbey, Yağlıpınar ve Çevresi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S.Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Soğulcak, Eskibağlar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Oğulbey, Yağlıpınar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Oğulbey, S.S.Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Yağlıpınar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Deveci
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Deveci 1, Deveci
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Bezirhane
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Bezirhane Merkez
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana - Cumhuriyet Yüzbaşı, Yeni, Emek Yüzbaşı, Bulduk, Gazi Yüzbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey, Sinanlı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Cumhuriyet Yüzbaşı, Yeni, Emek Yüzbaşı, Bulduk, Gazi Yüzbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey, Sinanlı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana - Saatli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Saatli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana - Deveci
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Deveci 1, Deveci
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan - Adnan Menderes
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Adnan Menderes
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan - İmrendi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: İmrendi
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik - AKKAYNAK
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: AKKAYNAK
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:00 - 18:00 - Süre: 5 Saat
Konum: 99, 385, Osmangazi, Arif Nazım, Yavuz, Aydos, Gözde, Nazar, Gamze, Hüsrev, Erdem, Ay, Kına, Tuna, Yavuz, Emek, Töre, Aşkın, Ulubatlı Hasan, Beylerbeyi, Cihangir, Han, Kadıoğlu, Bosna, Elçibey, Ahmetadil sokakları
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak - Cumhuriyet, Tatlar ve Diğer Mahalleler
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 12:15 - Süre: 3 Saat
Konum: CUMHURİYET, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, KIZILIRMAK, DERE, HAN 1, HAN 7, SELVİ, HANARDI, HAN 4, AKINCILAR, 38, HAN 5, HAN 3, HAN 6, MEŞE, YEM SANAYİİ, 6, 1237, 19 MAYIS, SANAYİİ, 19 MAYIS., 577, İNÖNÜ 2, 560
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Mamak - Tatlar Mahallesi ve Diğerleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: KAVAKLI YOLU, SAKIZ AĞACI, KAVAKLI, TATLAR MAHALLESİ, NENEHATUN, YUKARI KÖYÜ, GÖKÇEYURT
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan - Emremsultan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 Saat
Konum: Emremsultan
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan - Dibekören ve Diğerleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7.5 Saat
Konum: Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Demirköy
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan - Ankara-İstanbul ve Diğerleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Ankara-İstanbul, Çayırhan, Akçabayır, Davutoğlan Mücavir
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı - Hacıtuğrul, Kuşçu, Yenidoğan ve Civarı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Hacıtuğrul Mücavir, Köy Yolu Üstü (Güney), Örnek Kuşçu, Kuşçu Mücavir, İstasyon, Eskişehir Yolu, Yenidoğan
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Selçuk, Emek, Bulduk ve Civarı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Selçuk, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Yeni, Aşağı Uzunbey, Yukarı Uzunbey, Adatoprakpınar, Sinanlı, Kırıklar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Cumhuriyet, Bulduk, Sinanlı ve Civarı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yeni, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Gazi Yüzükbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey, Sinanlı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Bulduk, Yeni, Cumhuriyet ve Civarı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Bulduk, Yeni, Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S. Ofisliler Kon. Yap. Koop., Soğulcak, Eskibağlar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika
Konum: 836, 834
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: İlyakut
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:45 - 15:30 - Süre: 5 Saat 45 Dakika
Konum: Ata, 19 Mayıs.-, Darderesi 1-, Dar Deresi, 570, 468
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: 37
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.