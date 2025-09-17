Ankara Barosu’ndan HMGS soru iptaliyle ilgili açıklama

Ankara Barosu’ndan HMGS soru iptaliyle ilgili açıklama
Yayınlanma:
Ankara Barosu, HMGS sınavında sorunun iptal edilmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu duyuruldu.

Ankara Barosu, Nisan ayında gerçekleştirilen 2025-1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) bulunan bir sorunun iptal edilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli adımların atıldığı duyuruldu.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Ankara Barosu'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile Nisan ayında gerçekleştirilen 2025-1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) yer alan bir sorunun iptal edildiği öğrenilmiştir. Bu gelişme, sınav sonuçları üzerinde belirsizlik yaratmış; sınavda başarı gösteren bazı meslektaş adaylarımız açısından kazanılmış hakların korunması sorununu gündeme taşımıştır.

Ankara Barosu olarak; meslektaş adaylarımızın haklarının zedelenmemesi ve doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Baromuz, süreci yakından takip etmekte olup, meslektaş adaylarımızın kazanılmış haklarının korunması ve hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmemesi için gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir. Sürecin adil, şeffaf ve hukuka uygun şekilde sonuçlandırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Türkiye
Atatürk’ü sevmiyorum, IŞİD’e sempatim var, Türkiye cihat kapsamında
Atatürk’ü sevmiyorum, IŞİD’e sempatim var, Türkiye cihat kapsamında
Netanyahu, 'Mesut Yılmaz' anısıyla Erdoğan'a rest çekti: "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan"
Netanyahu, 'Mesut Yılmaz' anısıyla Erdoğan'a rest çekti: "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan"
Davutoğlu'ndan Netanyahu'ya 'Kudüs' tepkisi: Bre cahil Netanyahu!
Davutoğlu'ndan Netanyahu'ya 'Kudüs' tepkisi: Bre cahil Netanyahu!