Anıtkabir'i dün 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın toplantısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısının 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

MİLYONLAR ANITKABİR'E DOLDU

Dün devlet erkanının katılımı ile resmi törenlerin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir’de hayli yoğun bir katılım gözlendi. Ata’sına saygı için sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar, akşam saatlerine kadar alanda kalmaya devam etti.

aa-20251029-39556854-39556842-soloturkten-anitkabir-uzerinde-cumhuriyetin-102-yil-donumune-ozel-ucus-gosterisi-001.jpg

MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

Dün sabah saat 09.00'da ziyarete açılan Anıtkabir akşam saat 22.00'a kadar açık kalarak ziyaretçilere açıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı. Aktürk, şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi yurt içinde ve dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Anıtkabir'i ziyaret eden 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz."

