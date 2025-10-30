Anıtkabir'i dün 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

MİLYONLAR ANITKABİR'E DOLDU

Dün devlet erkanının katılımı ile resmi törenlerin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir’de hayli yoğun bir katılım gözlendi. Ata’sına saygı için sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar, akşam saatlerine kadar alanda kalmaya devam etti.

MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

Dün sabah saat 09.00'da ziyarete açılan Anıtkabir akşam saat 22.00'a kadar açık kalarak ziyaretçilere açıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı. Aktürk, şöyle konuştu: