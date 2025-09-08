Anaokulu öğrencilerini taşıyan iki servis çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma:
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı. Kazada 5'i anaokul öğrencisi çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kütahya’da iki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5’i anaokulu çağında özel eğitim gören çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. idaresindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. yönetimindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu S.D. yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Kazada, sürücü S.D. ile araçta bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim gören anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından yakındaki sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5’i çocuk 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anı ve özel öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmekten kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

