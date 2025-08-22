Ana hat borusunda sızıntı: Bir mahalle sular altında kaldı

Sivas'ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında, bir süre önce arızalanan ve çalışması yapılan ana hat borusunda akşam saatlerinde yeniden arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle ana boruda su sızıntısı yaşanmaya başladı. Sular kısa sürede caddeyi göle döndürürken tonlarca su aktı.

Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirince olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı güvenlik önlemleri aldı. Bu sebeple cadde araç trafiğine kapatıldı.

İŞYERLERİNİ VE BİNALARI SU BASTI

Bu sırada caddede bulunan bazı dükkanların içerisi ve binaların bodrum katlarını da su bastı.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri binaların bodrum katındaki suları tahliye etmeye başladı.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de ana hat borusunun onarımı için çalışma başlattı.

"BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİLER"

Yaşadığı apartmanın bodrum katını su basan Yusuf Berk, "Bizim binamızı üçüncü sefer su basıyor. Borular patladı, dükkan ve binanın bodrum katı yine su doldu. Daha önce söyledik bu yolu yükselttiler, kaldırımlar aşağıda kaldı. Bunu bir türlü çözmediler" şeklinde konuştu.