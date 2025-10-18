“Amcam MİT’te” dedi, polislere direndi
Olay, saat 03.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.
Polis ekipleri, A.B. idaresindeki otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. A.B., polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilini ekiplerin üzerine sürdü.
ALKOL TESTİ YAPTIRMAK İSTEMEDİ
Kısa sürede kontrol altına alınan sürücü, araçtan indirildikten sonra polise yine zorluk çıkardı. Alkol testi yaptırmak istemeyip ekiplere direnen A.B., uzun süre sakinleştirilemedi.
"BENİM BİR AMCAM VAR, O ANKARA’DA MİT İSTİHBARATINDA"
Ekiplerin defalarca uyarıda bulunduğu sürücü, "Benim bir amcam var, o Ankara’da MİT istihbaratında. Amcamın çocuğu bilmem ne. Biz abilerimize saygı duyuyoruz ama bakıyorum siz yanlış yapıyorsunuz" diyerek işlem yapılmasını da engellemeye çalıştı.
Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen A.B.’nin alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaynak:DHA