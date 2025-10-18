“Amcam MİT’te” dedi, polislere direndi

Olay, saat 03.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.

Polis ekipleri, A.B. idaresindeki otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. A.B., polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilini ekiplerin üzerine sürdü.

Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Kısa sürede kontrol altına alınan sürücü, araçtan indirildikten sonra polise yine zorluk çıkardı. Alkol testi yaptırmak istemeyip ekiplere direnen A.B., uzun süre sakinleştirilemedi.

Ekiplerin defalarca uyarıda bulunduğu sürücü, "Benim bir amcam var, o Ankara’da MİT istihbaratında. Amcamın çocuğu bilmem ne. Biz abilerimize saygı duyuyoruz ama bakıyorum siz yanlış yapıyorsunuz" diyerek işlem yapılmasını da engellemeye çalıştı.