Amasya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aynur T. (70) yönetimindeki 05 DU 558 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu Korkut köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Recep T. (80) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Aynur T. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
