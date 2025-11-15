Altyapı çalışması yapılıyordu: Altından bin yıllık tarih çıktı

Yayınlanma:
Balıkesir Erdek'te altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu. Tarihi kalıntıların 1000 yıllık olduğu belirtiliyor.

Balıkesir Erdek'te altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen birden fazla sütun parçası bulunduğu belirtildi.

7. yüzyılda korunma amaçlı kullandılar: Bolu'daki Bizans mirası 1'inci Derece Sit Alanı ilan edildi7. yüzyılda korunma amaçlı kullandılar: Bolu'daki Bizans mirası 1'inci Derece Sit Alanı ilan edildi

BİN YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yaklaşık 1000 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alınırken, kazılar 7 metre derinlikte devam ediyor.

bizans.png

Bölgenin 2'nci derece sit alanı olmasından dolayı çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.

YENİ BULGULAR ÇIKABİLİR

Uzmanlar, farklı dönemlere ait yeni bulguların da çıkabileceğini belirtiyor. Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

