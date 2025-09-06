Almanya'daki Türk koca dehşet saçtı

Türkiye'nin acı gerçeklerinden birisi olan kadına şiddet ve kadın cinayeti yurt dışına da sirayet etmeye devam ediyor. Almanya'da yaşayan Ali Börklü, çarşamba günü evde çıkan tartışmanın ardından eşi Fatma Börklü'yü döverek katletti. Sözcü'deki habere göre, Ali Börklü eşi Fatma'yı katletmesinin ardından iki kızını da alarak Leverkusen'deki polis karakoluna gitti ve teslim oldu.

"BEN EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, CESEDİ EVDE"

Karakola giden Börklü, "Ben eşimi öldürdüm, cesedi evde" diyerek ifade verdi. Kayserili olduğu belirtilen Fatma Börklü'nün cesedi polisler tarafından evden alındı. Kavga esnasında çocukların da evde olduğu kaydedildi. Komşular, kavga-gürültü duymadıklarını ancak Ali Börklü'nün iki çocuğu ile beraber evden çıktığını gördüklerini belirtti.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Leverkusen'de 2023 yılından bu yana kuaförlük yapan, kadınlara yaptığı uzun saç modelleri ile ünlenen Fatma Börklü'nün tartışmanın yaşandığı gün akşam saat 19.00'a kadar çalıştığı kaydedildi. Börklü, emniyete gidip ifade vermesinin ardından kısa zaman içerisinde mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Tartışmanın kaynağı ise bilinmiyor.