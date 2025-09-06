Almanya'daki Türk koca dehşet saçtı

Almanya'daki Türk koca dehşet saçtı
Yayınlanma:
Almanya'nın Monheim kentindeki Ali Börklü isimli Türk erkek, eşi Fatma'yı evde döverek katletti. Börklü, eşini katletmesinin ardından iki kızını alarak Leverkusen'deki polise giderek teslim oldu. Ali Börklü tutuklandı.

Türkiye'nin acı gerçeklerinden birisi olan kadına şiddet ve kadın cinayeti yurt dışına da sirayet etmeye devam ediyor. Almanya'da yaşayan Ali Börklü, çarşamba günü evde çıkan tartışmanın ardından eşi Fatma Börklü'yü döverek katletti. Sözcü'deki habere göre, Ali Börklü eşi Fatma'yı katletmesinin ardından iki kızını da alarak Leverkusen'deki polis karakoluna gitti ve teslim oldu.

"BEN EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, CESEDİ EVDE"

Karakola giden Börklü, "Ben eşimi öldürdüm, cesedi evde" diyerek ifade verdi. Kayserili olduğu belirtilen Fatma Börklü'nün cesedi polisler tarafından evden alındı. Kavga esnasında çocukların da evde olduğu kaydedildi. Komşular, kavga-gürültü duymadıklarını ancak Ali Börklü'nün iki çocuğu ile beraber evden çıktığını gördüklerini belirtti.

aliborklu.webp

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Leverkusen'de 2023 yılından bu yana kuaförlük yapan, kadınlara yaptığı uzun saç modelleri ile ünlenen Fatma Börklü'nün tartışmanın yaşandığı gün akşam saat 19.00'a kadar çalıştığı kaydedildi. Börklü, emniyete gidip ifade vermesinin ardından kısa zaman içerisinde mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Tartışmanın kaynağı ise bilinmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
Türkiye
Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı