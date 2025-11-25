"Allah'ım sana geliyorum" dedi: Önündeki otobüse çarptı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Kaza sırasında, motosikletlinin "Allah'ım sana geliyorum" dediği anlar, kask kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası ve sürücünün yaşadığı şok anları kask kamerası sayesinde saniye saniye kaydedildi.

"ALLAH'IM SANA GELİYORUM"

Kent merkezi yönüne seyir halinde olan motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette maddi hasar meydana gelirken, kaza anından hemen önce motosikletlinin "Allah'ım sana geliyorum" şeklindeki sözleri kask kamerasına yansıdı.

Meydana gelen kazada motosikletli sürücünün yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

