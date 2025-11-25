Sivas Belediye Başkanı'ndan sert İmralı tepkisi: Türk'ün binlerce yıllık töresine bir başkaldırıdır

Cumhur İttifakı'nda "Terörsüz Türkiye" çatlağı, her geçen büyümeye devam ediyor. Dün, süreç kapsamında TBMM'de kurulan Komisyondan 4 üye İmralı'yı ziyaret etti.

Ziyarete en sert tepki ise ittifakın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan geldi.

"ÜLKEMİZDE BİR AKIL TUTULMASININ YAŞADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Uzun, partisinin merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ülke olarak zor günlerden geçtiğini ve artık herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef genel siyasete baktığımızda ülkemizde bir akıl tutulmasının yaşadığını görüyoruz. 41 yıldır biz bu coğrafyada terörle mücadele ediyoruz. Birçok şehit verdik, birçok gazi verdik. Son bir haftadır yaşadıklarımız hepimizi derinden üzmekte ve Muhsin Başkanımızın ifadesiyle, 'Benim olmadığım mecliste bölücülük konuşulur' diyordu. Şu an sadece mecliste değil, ülkede bölücülük konuşulmaya başlandı. Bizim, Alperenlerin, Muhsin Başkanın yolundan giden gönüldaşların buna dur demesi gerekiyor. O yüzden bundan sonraki süreçte sahada olacağız" dedi.

"TÜRK'ÜN BİNLERCE YILLIK TÖRESİNE BİR BAŞKALDIRIDIR"

Uzun, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Tarihin hiçbir döneminde bir Türk devleti, devletine baş kaldırmış olan bir teröristin ayağına gitmemiştir. Bu sadece şehitlerimize bir saygısızlık değil, gazilerimize bir saygısızlık değil. Bu, Türk'ün binlerce yıllık töresine bir başkaldırıdır.

Şu an itibarıyla bakıyoruz. 41 yıllık mücadele vermişiz, birileri el veriyor. Niye el veriyor? Tekrar canlandırmak için el veriyor. Bizler saf değiliz. Herkes aklını başına alsın.

Ben özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak seçilmiş, görevi yasama görevi olan, gidip bir terörist başıyla pazarlık yapmak gibi bir görevi olmayan milletvekillerinin bir terörist başının ayağına gitmesine gerçekten çok üzülüyorum ve şiddetle kınıyorum.

Herkes aklını başına alsın. Geri dönülemeyecek, gelecekte şehitliğin maneviyatına zarar verecek, Türk'ün töresine zarar verecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü yapısına zarar verecek girişimlerden kesinlikle ve kesinlikle geri durmalıdır.

Ülkemizi zor günler bekliyor. Birileri bizim bin yıllık bu topraklardaki birliğimize, kardeşliğimize göz dikmiş durumda. Artık bunlara bir dur demenin zamanı geldi."