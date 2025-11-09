Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı

Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı
Yayınlanma:
Antalya'da, çalıştığı otelin önünde alkol alan kişileri uyardığı için çıkan tartışmada bıçaklanan güvenlik görevlisi Tahsin Göker (26), hayatını kaybetti. Göker'in iki hafta sonra evlenmeyi planladığı ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Eyüp T. (20) ve arkadaşı kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'yi bölgeden ayrılmaları yönünde uyardı. Bu uyarı üzerine taraflar arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp T., yanındaki bıçakla Göker'i göğsünden yaraladı. Saldırının ardından Eyüp T. ile H.S. olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tahsin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

2-hafta-sonra-dugunu-olan-tahsin-otel-1006465-298593.jpg

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN HAYATI SON BULDU

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde büyük bir üzüntüyle bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı ve 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

2-hafta-sonra-dugunu-olan-tahsin-otel-1006467-298593.jpg

KAVGA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, otelin önünde yaşanan kavganın bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin tartıştığı anlar yer alıyor. Kayıtların devamında, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı ve ardından iki şüphelinin olay yerinden hızla kaçtığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

