Ali İhsan Yavuz seçim tarihini açıkladı: Erdoğan'ın nasıl yeniden aday olacağını aşama aşama anlattı

Kötü giden ekonomi ile tutuklamalar ve kayyum atamaları artarken muhalefet 'erken seçim' için bastırıyor. Hemen her mecrada muhalefet seçim çağrısını yinelerken iktidardan yanıt bu kez seçim işleri tarafından geldi.

Youtube'da "Portre TV" isimli kanala konuk olan Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019'da İstanbul seçimlerinde "Hiçbir şey olmamışsa kesinlikle bir şey oldu" sözleriyle akıllara kazınan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin sorulara yanıt verdi.

ALİ İHSAN YAVUZ SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Kendilerini seçime hazır tutan bir parti olduklarını ve belirten Yavuz, "Erken seçim yok. Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak" ifadelerini kullandı.

'Normal seçim' durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamamasına değinen Yavuz, iktidarın yeniden adaylık planını da açıkladı.

Yavuz TBMM'yi işaret ederek şunları söyledi:

ERDOĞAN'IN NASIL YENİDEN ADAY OLACAĞINI AŞAMA AŞAMA ANLATTI

"Cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Meclis'in 360 vekille seçim yenileme kararı almasına bağlıdır."

"Bunu bir-iki hafta önce de alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 7 Mayıs ya da 30 Nisan da mümkün. Bunu tamamen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belirleyecek. Buna erken seçim de denmez; 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok."