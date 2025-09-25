Ali Erbaş dönemi kapandı: Diyanet'te ilk net değişim gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 18 Eylül itibarıyla görev süresi sona eren Ali Erbaş'ın yerine atanan Safi Arpaguş, yeni yönetim kadrosunu belirlerken kurumun işleyişiyle ilgili de ilk önemli değişikliğine imza attı. Arpaguş'un, Başkanlık Makamı için görevlendirilen ve sayısı önceki dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan koruma ekibinde ciddi bir tasarrufa gittiği öğrenildi.

BİR KORUMADAN ALTI KORUMAYA UZANAN SÜREÇ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Ali Erbaş, kendisinden önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde iki olan yakın koruma sayısını, göreve geldikten sonra üç kat artırarak altıya yükseltmişti. Bu sayı, Ali Bardakoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde ise yalnızca bir olarak kayıtlara geçmişti. Erbaş dönemindeki bu artış, kurum içinde ve kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu.

EŞİNE KORUMA TAHSİSİ VE YÜKSEK MALİYET İDDİALARI

Tartışmaların odağında yalnızca koruma sayısının fazlalığı değil, aynı zamanda bu korumalardan birinin görevi ve maliyeti de yer alıyordu. Başkanlık makamına bağlı çalışan kadın korumalardan birinin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ı korumakla görevlendirildiği ifade edilmişti.

Erbaş döneminde Diyanet İşleri Başkanı’nı takip eden altı kişilik koruma ekibinin sadece bir aylık maaşları toplamının 420 bin Türk Lirası'nı bulduğu öne sürülmüştü. Yıllık maliyeti 3,6 milyon Türk Lirası'na ulaşan maaş masrafının yanı sıra, bu ekibin yurt dışı görevlendirmelerinde de döviz cinsinden harcırah aldığı dile getirilmişti.

YENİ YÖNETİM SAYIYI İKİYE ÇEKTİ

Ali Erbaş’ın görevden ayrılmasının hemen ardından yönetimi devralan Safi Arpaguş ve ekibi, ilk iş olarak bu tartışmalı uygulamaya son verdi. Yeni kararla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Makamı için yalnızca iki korumanın görev yapacağı kaydedildi.