Alev alev yanan ormanda çiçek filizlendi!

Alev alev yanan ormanda çiçek filizlendi!
Yayınlanma:
Bursa Yenişehir'de geçen ay çıkan orman yangınında yaklaşık 100 hektarlık alan zarar görmüştü. Orman yangınını olumsuz etkilediği alanda 'güz çiğdemi' açtı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanın yandığı orman yangını sonrasında açan 'güz çiğdemi' doğa için umut oldu.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi'nde 28 Ağustos günü çıkan orman yangınına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan müdahale edildi. 8,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 hektar alan zarar görürken; alevlerden hem hayvanlar hem de bitki türleri olumsuz etkilendi. Yangından 3 hafta sonra, bölgeden dikkat çeken görüntüler geldi.

orman-yangininda-yanan-alanda-cikan-guz-922631-274129.jpg

GÜZ ÇİÇEĞİ UMUT OLDU

Yanan bölgede çıkan 'güz çiğdemi' çiçeği doğaya umut oldu. Yangın sonrası ormanda tek bir yeşil alan kalmazken, açan güz çiğdemi çiçeği objektiflere yansıdı. Marmaracık Mahallesi Muhtar Azası Fikret Şebin, "Yangın sonrası köyümüzün sırtlarında bulunan, eski Marmaracık köyü civarında dolaşırken karşıma bu güzel görüntü çıktı, duygulandım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Türkiye
Taraftarları kavgası kanlı bitti: 13 gözaltı
Taraftarları kavgası kanlı bitti: 13 gözaltı
Muğla’da akılalmaz olay! Kaporayı geri alamadıkları için dozeri kaçırdılar
Muğla’da akılalmaz olay! Kaporayı geri alamadıkları için dozeri kaçırdılar
Çocuğunuzun yüzüne sürdürmeyin: 'Yüz boyaları testten geçirilmiyor'
Çocuğunuzun yüzüne sürdürmeyin: 'Yüz boyaları testten geçirilmiyor'