Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, oturduğu bir kafede kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile öldürüldü. Hastaneye kaldırılan Meriç, vefat etti. Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı.

Çekmeköy’de ilçenin spor kulüplerinden Alemdağ’ın başkanı Tuncay Meriç, kafede bir arkadaşıyla otururken silahlı saldırıya uğradı.

Kafeye hızlı bir şekilde giren, yaz ayı olmasına rağmen üzerinde mont bulunan şapkalı şahıs, cebinden çıkardığı tabanca ile Meriç’in başına ateş etti.

Meriç, vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

whatsapp-image-2025-08-28-at-11-56-061.jpeg

Meriç’in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı. Kafedeki güvenlik kamerası görüntüsünde şapkalı şahsın saldırıdan sonra hızla kaçtığı görüldü.

Meriç’in arkasında oturan kişiler ve kafedekiler, saldırının şokuyla ayağa kalktı. Arkada oturan iki kişiden biri belinden silahını çıkararak saldırganın peşine düştü. Saldırı anının görüntüsünü Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabı paylaştı.

whatsapp-image-2025-08-28-at-11-56-06.jpeg

Olay anını kafede oturan Bekir Kaya isimli vatandaş şöyle anlattı:

whatsapp-image-2025-08-28-at-11-56-05.jpeg

"Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

