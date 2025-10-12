Alanya'da korkutan yangın! Villalara ilerledi

Türkiye, 2025 yazını orman yangınlarıyla geçirdi. Orman yangınlarında binlerce hektarlık ormanlık alanları küle dönerken, uzmanlar da yangınla mücadele ve orman yangınlarından sonra yapılması gerekenleri hem kamuoyu ile hem de yetkililerle paylaştı.

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü

Orman yangınlarına müdahale konusunu kamuoyunda tartışmalara neden olurken, yetkililerden sıklıkla orman yangınlarıyla ciddi mücadele verildiğine dair açıklamalar yapıldı ancak yine de çok sayıdaki orman yangının önüne geçilemedi.

VİLLALARA YAKIN ALANDA YANGIN

Yaz ayları sona ermiş ve Türkiye'nin bir çok yüksek kesiminde kar yağışı yaşanırken Antayla'nın Alanya ilçesinde villaların bulunduğu bölgeye yakın ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, Sugözü Mahallesi Kocahasanlı Mevkii'nde bulunan ağaçlık alanda saat 13.30 sıralarında çıktı. Ağaçlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

VİLLALARIN BULUNDUĞU ALANA İLERLEDİ

Yangının villaların bulunduğu alana yaklaşması üzerine helikopter ile havadan da müdahale gerçekleştirildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile villalara sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.