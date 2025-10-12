Alanya'da hortum görüntülendi

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi açıklarında, sağanak yağışın ardından denizde bir hortum meydana geldi. Herhangi bir zarara yol açmayan doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İlçede gün içinde yer yer etkili olan sağanak yağışların sonrasında, Konaklı Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bir hortum oluştuğu rapor edildi. Sahil şeridinden net bir şekilde görülen hortum, kısa süreliğine bir görüntü oluşturdu.

ETKİSİ VE SÜRESİ

Meydana gelen hortumun şiddetinin düşük olduğu ve çok kısa bir süre devam ettiği belirtildi. Karaya ulaşmadan ve herhangi bir maddi hasara yol açmadan deniz üzerinde etkisini yitiren doğa olayı, bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDA ALINDI

O anlara tanıklık eden ilçe sakinleri ve bölgede bulunan tatilciler, deniz üzerinde oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, hortumun denizden gökyüzüne doğru yükselen belirgin yapısı dikkat çekti.

