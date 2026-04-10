Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

Yayınlanma:
Manisa’nın Salihli ilçesinde 37 yaşındaki İ.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi’nde meydana gelen olayda, İ.Ö. ve C.Y. arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma tartışma yaşandı. Tartışma sırasında İ.Ö. isimli şahıs, belinden çıkardığı tabancayla C.Y.’yi bacağından vurarak yaraladı.

TABANCAYLA VURARAK YARALADI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Poşet tartışmasında kadın kasiyeri yumrukladı! Market saldırganı tutuklandıPoşet tartışmasında kadın kasiyeri yumrukladı! Market saldırganı tutuklandı

Yaralı C.Y., ambulans ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tedavi altına alınan C.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

SALDIRGAN KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU!

Olayın ardından saldırgan şahıs, polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. (DHA)


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı