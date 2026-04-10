Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi’nde meydana gelen olayda, İ.Ö. ve C.Y. arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma tartışma yaşandı. Tartışma sırasında İ.Ö. isimli şahıs, belinden çıkardığı tabancayla C.Y.’yi bacağından vurarak yaraladı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Poşet tartışmasında kadın kasiyeri yumrukladı! Market saldırganı tutuklandı

Yaralı C.Y., ambulans ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tedavi altına alınan C.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Olayın ardından saldırgan şahıs, polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. (DHA)



