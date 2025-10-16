Alacak kavgasında silahlar konuştu: 2 kişi öldü

Muğla Milas'ta iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Milas-Yatağan yolu üzerindeki bir yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikada buluşan Halil İbrahim Tuzcu (34), Ali Taha Demir (19) ve M.A.Ö. (18) arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.A.Ö. yanında getirdiği tabancayla Tuzcu ve Demir’e ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Tuzcu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Demir ise Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Alacak verecek kavgasında kardeşlere kurşun yağdırdı!

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.A.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Tuzcu ve Demir’in cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.