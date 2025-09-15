Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 75 yaşındaki Ayşe Soylu’nun, yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

7 çocuk annesi Soylu’nun oğlu Ahmet İlmekli, annesinin 8 Eylül Pazartesi günü kalça ameliyatına alındığını, ameliyat sırasında yanlış kan enjekte edildiğinin ameliyat sonrası kendilerine bildirildiğini öne sürdü. İlmekli, “Annem bilinci açıkken yanlış kan verildiği söylendi. Başhekimlik, doktorlarla ve savcı ile görüştük. Suç duyurusunda bulunacağız. Otopsi yapıldı, Ankara’ya gönderildi. Otopsi raporu geldikten sonra bakacağız, adalete güveniyoruz” dedi.

GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, olayın trajik ve üzüntü verici olduğunu belirtti. Güleç, ihmali olduğu ileri sürülen anestezi teknikerinin görevden alındığını, sorumluluğu bulunan diğer personelin de görevden el çektirildiğini açıkladı.