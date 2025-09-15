Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti

Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 75 yaşındaki Ayşe Soylu’nun, yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 75 yaşındaki Ayşe Soylu’nun, yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

7 çocuk annesi Soylu’nun oğlu Ahmet İlmekli, annesinin 8 Eylül Pazartesi günü kalça ameliyatına alındığını, ameliyat sırasında yanlış kan enjekte edildiğinin ameliyat sonrası kendilerine bildirildiğini öne sürdü. İlmekli, “Annem bilinci açıkken yanlış kan verildiği söylendi. Başhekimlik, doktorlarla ve savcı ile görüştük. Suç duyurusunda bulunacağız. Otopsi yapıldı, Ankara’ya gönderildi. Otopsi raporu geldikten sonra bakacağız, adalete güveniyoruz” dedi.

aksaray-1.jpg

GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, olayın trajik ve üzüntü verici olduğunu belirtti. Güleç, ihmali olduğu ileri sürülen anestezi teknikerinin görevden alındığını, sorumluluğu bulunan diğer personelin de görevden el çektirildiğini açıkladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı