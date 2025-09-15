AKP’ye katılan Güzel’i eleştirdi: CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanına gözaltı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından Başkan Vekili görevine gelen Özlem Vural Gürzel, çok dikkat çeken bir süreç ve gelişmelerle AKP'ye katıldı.

AKP geçmesinin ardından konuşan Gürzel, kendisini aralarına aldıkları için AKP teşkilatına teşekkür ederek, "Bu daveti biz de seve seve kabul ettik" açıklamasında bulundu.

İkinci 'Topuklayan Efe' vakası: Daveti 'seve seve' kabul etmiş

CHP BEYKOZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Gürzel’in AKP’ye katılması tepkilere neden oldu. CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, Gürzel’in AKP’ye geçişini sosyal medyadan eleştirmişti. Kılıç Gürzel’e yönelik sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.