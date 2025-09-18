AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel'den Bakan Kurum'a ziyaret

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürzel ile beraber Beykoz'un ihtiyaçlarını, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projeleri konuştuklarını ifade etti. Kurum'un sosyal medya hesabından ziyarete dair şu mesaj paylaşıldı:

"AK Partimize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

