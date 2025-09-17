'AKP'ye geçecek' iddialarına Tutdere'den yanıt

'AKP'ye geçecek' iddialarına Tutdere'den yanıt
Yayınlanma:
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ortaya atılan 'AKP'ye geçecek' iddialarına yanıt verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'AKP'ye geçecek' iddialarına sert tepki gösterdi.

Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarla büyükşehir belediyelerinden ve çeşitli kurumlardan Adıyaman için önemli destekler sağladıklarını belirten Tutdere, bu kapsamda kütüphane ve farklı projelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Tutdere, son olarak Adıyamanlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı ziyaret ettiklerini anımsatarak, bu görüşmenin tamamen dostane geçtiğini ve kentin sorunlarının istişaresine yönelik olduğunu vurguladı.

Ortaya atılan iddiaları “algı operasyonu” olarak nitelendiren Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Tutdere’yi Adıyaman halkı bu şekilde sevdi, kimliğine güven verdi, destekledi. İki dönem milletvekili seçti, bu dönemde tarihi bir oyla belediye başkanı seçti. Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın.”

Görevini yalnızca halka hizmet etmek için üstlendiğini belirten Tutdere, şöyle devam etti:

“Ben bu makamda halkım için, bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim. Belediye çalışmalarımızı gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim verilmemeli. Bizim tek gayemiz, 6 Şubat’ı yaşamış bu kenti ayağa kaldırmak. Koltuk merakımız olsaydı bugün milletvekilliğimizi sürdürüyor olurduk. Görevimizin başındayız, Adıyaman halkının da emrinde ve hizmetindeyiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

