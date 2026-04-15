AKP'nin 2023'teki vaadi 'sert çakıldı!' Sıradaki hedef 2027...

Her genel seçim öncesi sonu gelmek bilmeyen vaatlere 2023'teki seçimlerde AKP tarafından '2023'te Ay'a sert iniş' vaadi eklenmişti. Erdoğan'ın talimatı ile 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek Erdoğan'ın imzası ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı'na 2021 yılında 'önemli' diye ifade edilen görevler verildi.

Birgün'de yer alan habere göre, yine 2021'in Şubat ayında Milli Uzay Programı’nda konuşan Erdoğan, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. Bu hedefler araında 2023 yılında Ay'a sert iniş de yer aldı.

HEDEF SERT ÇAKILDI

Türkiye Uzay Ajansı'nın 2025 yılı Faaliyet raporunda Ay’a sert iniş hedefinin tutmadığı görüldü. O yıla 2 milyar 344 milyon 764 bin TL’lik bütçe ile başlayan Türkiye Uzay Ajansı’nın, “Ay’a sert iniş” hedefinde ancak yüzde 68 oranında ilerleme kaydedebildiği ortaya çıktı.

ŞİMDİ DE 2027'DE FIRLATILMASI PLANLANIYOR

TUA, faaliyet raporunda Ay Görevi kapsamında Ay’a ulaşması planlanan uzay aracının yapım süreciyle ilgili bilgiler paylaştı. Ay'a gitmesi planlanan aracın görev tasarım ve ön tasarım çalışmalarının tamamlandığı, “Kritik tasarım çalışmalarının” da tamamlanacağı ifade edildi. Ayrıca 2023 yılında planlanan fırlatmanın da 2027 yılı içerisinde planlandığı kaydedildi.