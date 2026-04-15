İBB Davası'ndaki bazı tutuklular için yeni karar: Görüşme sınırı kaldırıldı

İBB Davası'nda tutuklu olan ancak kendilerine örgüt üyesi suçlaması yöneltilmeyen bazı tutuklular için uygulanan telefonla görüşme sınırı kaldırıldı.

Beyoğlu Belediyesi dosyasının İBB dosyasıyla birleştirilmesinin ardından sanık sayısının 400’ün üzerine, son tahliyeler sonrası tutuklu sayısı ise 89’a gerilediği İBB Davası'nda dikkat çeken bir karar alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dosya kapsamında haklarında 'örgüt üyeliği' suçlaması yöneltilmeyen bazı tutuklular için mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesine hüküm verildi.

TELEFONLA GÖRÜŞME SINIRI KALDIRILDI

Mahkeme, binlerce sayfalık iddianamede haklarında “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilmeyen tutuklular için yakınlarıyla telefon görüşmesi sınırını kaldırdı.

Aralarında CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Çağlar Türkmen ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın da bulunduğu toplam 27 tutuklu hakkında devrede olan iletişim kısıtlamasının kaldırılması için ilgili ceza infaz kurumlarına müzekkere yazıldı

Alınan karar ve bu doğrultuda yazılan müzekkere ile birlikte, söz konusu tutukluların yakınlarıyla telefon görüşmelerinde uygulanan süre sınırlaması kaldırılmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

