AKP'nin 2 dakikalık reklam filmi Ahmet Hakan'ı havalara uçurdu

AKP'nin 2 dakikalık reklam filmi Ahmet Hakan'ı havalara uçurdu
Yayınlanma:
AKP'nin 23. yılına özel yeni yayınladığı 1 dakika 49 saniyelik propaganda filmi, CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan tam not aldı. Hakan o propaganda filmi için, "Biraz iddialı olacak ama bu film için AK Parti adına yapılmış en iyi propaganda filmi diyebilirim." , "Buluşu çok yaratıcı, anlatımı çok sade, işleyişi çok kusursuz bir film." ifadelerini kullandı.

AKP dün tek başına iktidara gelişinin 23.'ncü yıl dönümü partinin sosyal medya hesaplarından yayımladıkları video ile kutlandı. Söz konusu videoda ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanından ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AKP'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu konuları işlendi.

Parti tarafından yapılan paylaşımda, "BirMilattır3Kasım" etiketi ve "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı." ifadeleri kullanıldı.

AHMET HAKAN'DAN TAM NOT ALDI

Söz konusu propaganda filmi Ahmet Hakan'dan tam not aldı. AKP'nin bu zamana kadar çok propaganda filmini çektiğini, 23 yılın ardından daha iyisinin gelmeyeceğini düşünen Hakan, son reklam filminin ardından 'Fena yanılmışım! Geldi. Valla geldi." ifadelerini kullandı.

ahmet-hakan-anayasanin-ilk-4-maddesinde-minnacik-degisim-de-olmayacak-mi-1.jpg

Filmin AKP adına yapılmış olan en iyi propaganda filmi olduğunu düşündüğünü aktaran Hakan AKP'ye bir de tavsiye vererek çok beğendiği videoda kimlerin eli varsa yola onlarla devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

23 YILIN ARDINDAN AK PARTİ’NİN EN BAŞARILI PROPAGANDA FİLMİ

23 yıllık süreç içinde AK Parti için çok propaganda filmi çekildi.

Bunların bazıları siyasi propagandada zirvenin de zirvesine yerleşti.

*

23 yılın ardından çıtayı daha da yükseğe taşıyacak yeni ve çok etkileyici bir propaganda filminin gelmesinin artık mümkün olmadığını düşünüyordum.

Fena yanılmışım!

*

Geldi. Valla geldi.

Buluşu çok yaratıcı, anlatımı çok sade, işleyişi çok kusursuz bir film.

*

Filmde önce dünyada milat sayılan buluşlar, olaylar ışık hızıyla anlatılıyor:

- 1878: Ampulün icadı... Bir milat.

-1903: İlk motorlu uçuş... Bir milat.

- 1923: Cumhuriyet’in ilanı... Bir milat.

- 1927: Sesli sinema... Bir milat.

- 1967: İlk kalp nakli... Bir milat.

- 1969: İnternetin doğuşu... Bir milat.

-1989: Berlin Duvarı’nın yıkılışı... Bir milat.

- 2002: Ve AK Parti’nin iktidara gelişi... Bir milat.

*

AK Parti’nin iktidara gelişi bölümünde ekrana gelen Erdoğan’ın sesi:

“Bundan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.”

*

Ve yeni Türkiye’den görüntüler eşliğinde “dış ses” şöyle diyor:

“Bu söz söylendiğinde bir milattı. Çünkü o gün yorgunluk bitti diriliş başladı, korku bitti cesaret başladı, karanlıklar bitti yeni Türkiye başladı.”

*

Biraz iddialı olacak ama bu film için AK Parti adına yapılmış en iyi propaganda filmi diyebilirim.

Tavsiyem şudur:

Bu filmin öyküsünü kim yazdıysa, kararını kim verdiyse, kimin emeği geçtiyse...

Ben AK Parti’nin yerinde olsam...

Yola kesinlikle onlarla devam ederim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
12 çocuğuna koyduğu isimler sosyal medyanın diline
12 çocuğuna koyduğu isimler sosyal medyanın diline
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"
Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"