AKP'nin 2 dakikalık reklam filmi Ahmet Hakan'ı havalara uçurdu

AKP dün tek başına iktidara gelişinin 23.'ncü yıl dönümü partinin sosyal medya hesaplarından yayımladıkları video ile kutlandı. Söz konusu videoda ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanından ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AKP'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu konuları işlendi.

Parti tarafından yapılan paylaşımda, "BirMilattır3Kasım" etiketi ve "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı." ifadeleri kullanıldı.

AHMET HAKAN'DAN TAM NOT ALDI

Söz konusu propaganda filmi Ahmet Hakan'dan tam not aldı. AKP'nin bu zamana kadar çok propaganda filmini çektiğini, 23 yılın ardından daha iyisinin gelmeyeceğini düşünen Hakan, son reklam filminin ardından 'Fena yanılmışım! Geldi. Valla geldi." ifadelerini kullandı.

Filmin AKP adına yapılmış olan en iyi propaganda filmi olduğunu düşündüğünü aktaran Hakan AKP'ye bir de tavsiye vererek çok beğendiği videoda kimlerin eli varsa yola onlarla devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde: