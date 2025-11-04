AKP'nin 2 dakikalık reklam filmi Ahmet Hakan'ı havalara uçurdu
AKP dün tek başına iktidara gelişinin 23.'ncü yıl dönümü partinin sosyal medya hesaplarından yayımladıkları video ile kutlandı. Söz konusu videoda ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanından ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AKP'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu konuları işlendi.
Parti tarafından yapılan paylaşımda, "BirMilattır3Kasım" etiketi ve "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı." ifadeleri kullanıldı.
AHMET HAKAN'DAN TAM NOT ALDI
Söz konusu propaganda filmi Ahmet Hakan'dan tam not aldı. AKP'nin bu zamana kadar çok propaganda filmini çektiğini, 23 yılın ardından daha iyisinin gelmeyeceğini düşünen Hakan, son reklam filminin ardından 'Fena yanılmışım! Geldi. Valla geldi." ifadelerini kullandı.
Filmin AKP adına yapılmış olan en iyi propaganda filmi olduğunu düşündüğünü aktaran Hakan AKP'ye bir de tavsiye vererek çok beğendiği videoda kimlerin eli varsa yola onlarla devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Ahmet Hakan'ın köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
23 YILIN ARDINDAN AK PARTİ’NİN EN BAŞARILI PROPAGANDA FİLMİ
23 yıllık süreç içinde AK Parti için çok propaganda filmi çekildi.
Bunların bazıları siyasi propagandada zirvenin de zirvesine yerleşti.
*
23 yılın ardından çıtayı daha da yükseğe taşıyacak yeni ve çok etkileyici bir propaganda filminin gelmesinin artık mümkün olmadığını düşünüyordum.
Fena yanılmışım!
*
Geldi. Valla geldi.
Buluşu çok yaratıcı, anlatımı çok sade, işleyişi çok kusursuz bir film.
*
Filmde önce dünyada milat sayılan buluşlar, olaylar ışık hızıyla anlatılıyor:
- 1878: Ampulün icadı... Bir milat.
-1903: İlk motorlu uçuş... Bir milat.
- 1923: Cumhuriyet’in ilanı... Bir milat.
- 1927: Sesli sinema... Bir milat.
- 1967: İlk kalp nakli... Bir milat.
- 1969: İnternetin doğuşu... Bir milat.
-1989: Berlin Duvarı’nın yıkılışı... Bir milat.
- 2002: Ve AK Parti’nin iktidara gelişi... Bir milat.
*
AK Parti’nin iktidara gelişi bölümünde ekrana gelen Erdoğan’ın sesi:
“Bundan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.”
*
Ve yeni Türkiye’den görüntüler eşliğinde “dış ses” şöyle diyor:
“Bu söz söylendiğinde bir milattı. Çünkü o gün yorgunluk bitti diriliş başladı, korku bitti cesaret başladı, karanlıklar bitti yeni Türkiye başladı.”
*
Biraz iddialı olacak ama bu film için AK Parti adına yapılmış en iyi propaganda filmi diyebilirim.
Tavsiyem şudur:
Bu filmin öyküsünü kim yazdıysa, kararını kim verdiyse, kimin emeği geçtiyse...
Ben AK Parti’nin yerinde olsam...
Yola kesinlikle onlarla devam ederim.