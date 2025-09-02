AKP'li Şamil Tayyar CHP Kurultay davasında çıkacak kararı açıkladı: Kılıçdaroğlu kayyum olacak

AKP'li Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davadan da aynı yönde karar çıkacağını öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum atanacağını ve CHP'nin yeni rotasını belirleyeceğini de söyleyen Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti.

Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir.

Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal.

Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir.

Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır.

En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır.

Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."