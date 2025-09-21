AKP'li eski vekil 'bin kere ikaz ettim' diyerek açıkladı: Kumpas elinizde patladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararına tepki gösterdiği için AKP'den ihraç edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı eleştirilerde bulundu. Kocabıyık, AKP'li siyasetçileri defalarca uyardığını belirterek, "Bırakın bu siyaset oyunlarını, bırakın yargıyı kullanmayı, bırakın şu mühendisliği… Yaptığınız her hamle sizi zayıflatıyor, muhalefeti güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"KUMPAS MODÜLLERİ ELİNİZDE PATLADI"

Kocabıyık, iktidarın muhalefete yönelik hamlelerinin geri teptiğini ifade ederek, "Bakın şu hale: 19 Mart’tan bu yana muhalefete kurduğunuz bütün kumpas modülleri elinizde patladı" dedi.

"CUMARTESİ GÜNKÜ ÖZGÜR ÖZEL Mİ DAHA GÜÇLÜ PAZAR GÜNKÜ ÖZGÜR ÖZEL Mİ"

Eleştirilerini somutlaştırmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün gerçekleştirdiği 22'nci Olağanüstü Kurultay'a işaret eden eski AKP'li milletvekili, bu sürecin iktidarın beklentilerinin aksine CHP'yi güçlendirdiğini ifade ederek, "İşte CHP bugün kongresini yaptı ve genel başkanını meşru koltuğuna oturttu, dosyayı kapattı. Şimdi size soru: cumartesi günkü özgür özel mi daha güçlü pazar günkü özgür özel mi?" dedi.