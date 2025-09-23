AKP'li bir isim daha partisine isyan etti: Beyler ne yapıyorsunuz..!

CHP'nin Kurultay davasından çıkacak olası mutlak butlan kararına karşı "hukukî ve siyasî güvence" hamlesi olarak delegelerin imzasıyla gittiği 22. Olağanüstü Kurultayı, iktidar kanadında yankı uyandırmaya devam ediyor.

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun mutlak butlan ve kayyum kararlarına ilişkin gelişmeleri eleştirdiği "Kale artık içeriden fethedilemiyor! Bu yöntemler siyasette, medyada filan kullanılan Truva atlarına bir ekmek kapısı olmaktan öteye gidemiyor!" paylaşımının ardından iktidar partisinin önemli isimlerinden biri daha arkadaşlarını uyardı.

AKP'Lİ BİR İSİM DAHA PARTİSİNE İSYAN ETTİ

AKP'li Savcı Sayan, kurultay hamlesinin ardından partili arkadaşlarını hem eleştiren hem de uyaran bir paylaşım yaptı. AKP'li isimleri, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını görmek ve çözmeye odaklanmak yerine CHP'yi konuşmakla eleştiren Savcı Sayan, "Siz nereden gelip nereye gittiğinizi bu kadar çabuk mu unuttunuz?" diye sordu.

AKP'li isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'bilgi kanallarını kestiğini' ve 'gerçekleri ona ulaşmaz hale getirdiklerini' ifade eden Sayan, şunları söyledi:

"Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı? azık! Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz. CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!"

AKP'nin vatandaş nezdinde kaybettiğini de ortaya koyan Sayan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları işaret ederek "Asıl mesele üç-beş belediye kazanmak değil! Asıl mesele bizden küsen, sırt çeviren milyonları yeniden kazanmak" dedi.

"BEYLER NE YAPIYORSUNUZ..!"

Savcı Sayan'ın "Beyler ne yapıyorsunuz..!" başlıklı o paylaşımının tamamı şu şekilde:

"BEYLER,NE YAPIYORSUNUZ..!

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını çevirip bilgi kanallarını tıkadınız, gerçekleri ona ulaşmaz hale getirdiniz.

Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı? Siz nereden gelip nereye gittiğinizi, hangi sokaklardan doğduğunuzu bu kadar çabuk mu unuttunuz?

Yazık! Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz.

CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…

Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış; gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış. Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!

Cumhurbaşkanımız yüzyılda bir gelen liderdir. Onu yalnızlaştırmak, yanılgıya sürüklemek, etrafını sis perdesiyle kuşatmak ihanettir! Siz farkında olmadan lideri tüketiyor, davayı zedeliyor, milleti umutsuzluğa itiyorsunuz.

Asıl mesele üç-beş belediye kazanmak değil! Asıl mesele bizden küsen, sırt çeviren milyonları yeniden kazanmak.

Onlar niye bizden uzaklaştı, neden kırıldı? Bunu sorgulamadan, geçim derdini çözmeden, sokağın sesini dinlemeden, halka yüzünü dönmeden bu dava varlığını sürdüremez.

Beyler, aklınızı başınıza alın! CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük kötülüğü düşmanlar değil, yanlış yönlendirmeye çalışan dost görünümlü çevre yapıyor. Bu yanlışın bedeli ağır olur!

Toparlanın, halkla kucaklaşın, milletin derdini dert edinin. Cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü gölgelemeyin..

Ve unutmayın: Milletin karnı aç, cebi boş, ahlakı çöküyor. Gençlerimiz zehirleniyor, ailemiz parçalanıyor, toplumumuz çürüyor. Siz bu gidişi durdurmazsanız, tarih sadece muhalefeti değil, en çok sizi suçlayacaktır..

İnşallah, bin bir emekle inşaa edilmiş bu gemiyi siz batırmazsınız?!

NOT: Habaş, Demir yumruk Sahte diploma dosyalarını unutmayın, unutturmayın.. Kapatmaya çalışan siyasetçi ve bürokratları da af etmeyin.."