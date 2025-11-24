AKP'li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıktı: Sayıştay raporladı

AKP'li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıktı: Sayıştay raporladı
Yayınlanma:
İktidarın kalesi Konya'da AKP'li 3 ilçe belediyesinin taşınmaz satışı, kiralanması ve mal alımlarında yaptığı usulsüzlükler Sayıştay raporları ile ortaya çıktı.

Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar, AKP yönetiminde bulunan Konya Selçuklu Belediyesi, Kadınhanı Belediyesi ve Yunak Belediyesi’nde yapılan usulsüz işlemleri ortaya koydu.

Raporlara göre bazı arsalar, 3 yıla kadar vade farksız taksitlendirilerek satıldı, 39 taşınmaz ise yasaya aykırı şekilde “yer ücreti” adı altında ihalesiz olarak kiraya verildi. AKP'li meclis üyesinin şirketinden de doğrudan temin yöntemiyle çeşitli alımlar yapıldı.

AKP'Lİ BELEDİYELERİN USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre; AKP'li Konya Kadınhanı Belediyesi’nin sahip olduğu bazı arsalar, 3 yıla kadar vade farksız taksitlendirilerek satıldı. Belediye meclisince kabul edilen bir satış yönetmeliğinin olmadığı da anlaşıldı.

AKP'li Karapınar Belediyesi’nde ise sosyal yardımların yönetmeliğine uygun şekilde yapılmadığı kaydedildi. Belediye, bir süre içeriği belli olmayan sosyal yardımları yönetmelikte yer alan değerlendirme kriterlerine uymadan yaptı. Belediye, yanıtında söz konusu belirsiz uygulamaları sonlandırdığını, yönetmelikte puanlama sistemini kullanmaya başladığını belirtti.

AKP'li Selçuklu Belediyesi’ne yönelik hazırlanan raporda, belediyeye ait toplam 39 taşınmazın yasaya aykırı şekilde ihalesiz olarak “yer ücreti” adı altında kiraya verildiği tespitine yer verildi. Öte yandan yine yasaya aykırı olarak bazı taşınmazların Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na tahsis edildiği belirtildi.

AKP yönetimindeki Konya Yunak Belediyesi’ne yönelik hazırlanan raporda tespit edilen usulsüzlük de dikkat çekti. Raporda, belediyenin, 2024 yılı zarfında belediye meclis üyesi olan bir kişinin şirketinden, doğrudan temin yöntemiyle çeşitli alımlar yaptığı bilgisine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

