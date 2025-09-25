AKP'li Belediyeden Diyanet'e tam 748 milyon liralık tesis

Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde, enflasyon nedeni ile alınan maaşın gününde eridiği bir dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek maliyetli projelerine bir yenisi eklendi. Ordu’da yapımına başlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin ihalesi sonuçlandı. Toplamda 20 bin metrekare alana inşa edilecek merkezin maliyetinin 750 milyon TL’ye dayandığı ortaya çıktı.

SADECE BİR TEKLİF GEÇERLİ SAYILDI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi" için 22 Temmuz 2025’te ihale düzenledi. Projesi 2024 yılında hazırlanan merkezin yapım işi için yalnızca bir teklif geçerli sayıldı.

2027 SONUNDA BİTECEK

10 Eylül’de sonuçlanan ihalenin ardından Feyzan Enerji İnşaat A.Ş. ile 748 milyon 115 bin 855 TL’lik sözleşme imzalandı. Çalışmalara 10 Eylül 2025’te başlandığı, merkezin ise 26 Aralık 2027’ye kadar tamamlanacağı bildirildi.

İZMİR: 201 MİLYON / ELAZIĞ: 91 MİLYON

Ordu’ya yapılacak "Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi", Diyanet’in bugüne kadar inşa ettirdiği yüksek maliyetli tesisleri de yeniden hatırlattı. İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 2024 yılı sonunda yapılan toplam harcama 201 milyon 885 bin TL oldu.

(Elazığ Harput Diyanet Külliyesi 91 milyon TL’ye mal edildi)