AKP'li Belediyeden Diyanet'e tam 748 milyon liralık tesis

AKP'li Belediyeden Diyanet'e tam 748 milyon liralık tesis
Yayınlanma:
Ordu’da inşa edilecek Diyanet’e bağlı Dini Yüksek İhtisas Merkezi için AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi dev bir harcama yaptı. Merkezin yapımı için tam 748 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde, enflasyon nedeni ile alınan maaşın gününde eridiği bir dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek maliyetli projelerine bir yenisi eklendi. Ordu’da yapımına başlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin ihalesi sonuçlandı. Toplamda 20 bin metrekare alana inşa edilecek merkezin maliyetinin 750 milyon TL’ye dayandığı ortaya çıktı.

SADECE BİR TEKLİF GEÇERLİ SAYILDI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi" için 22 Temmuz 2025’te ihale düzenledi. Projesi 2024 yılında hazırlanan merkezin yapım işi için yalnızca bir teklif geçerli sayıldı.

2027 SONUNDA BİTECEK

10 Eylül’de sonuçlanan ihalenin ardından Feyzan Enerji İnşaat A.Ş. ile 748 milyon 115 bin 855 TL’lik sözleşme imzalandı. Çalışmalara 10 Eylül 2025’te başlandığı, merkezin ise 26 Aralık 2027’ye kadar tamamlanacağı bildirildi.

İZMİR: 201 MİLYON / ELAZIĞ: 91 MİLYON

Ordu’ya yapılacak "Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi", Diyanet’in bugüne kadar inşa ettirdiği yüksek maliyetli tesisleri de yeniden hatırlattı. İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 2024 yılı sonunda yapılan toplam harcama 201 milyon 885 bin TL oldu.

ekran-goruntusu-2025-09-25-074513.png

(Elazığ Harput Diyanet Külliyesi 91 milyon TL’ye mal edildi)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Kartalkaya'da evladını kaybeden Danıştay hakimi başvurdu: Bolu valileri de yargılansın
Kartalkaya'da evladını kaybeden Danıştay hakimi başvurdu: Bolu valileri de yargılansın
Son dakika | Erdoğan - Trump görüşmesine saatler kala flaş son dakika değişikliği
Son dakika | Erdoğan - Trump görüşmesine saatler kala flaş son dakika değişikliği
Kurultay davaları boşa mı düştü? AKP'nin yeni hedefi CHP’li vekiller! Altaylı açıkladı
Altaylı'dan bomba iddia: AKP'nin yeni hedefi CHP’li vekiller!