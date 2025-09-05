AKP'li belediye başkanının diktiği salatalık heykeli görenlerin aklını başından aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye başkanı olan AKP'li Baki Demirbaş, ilçe girişine devasa bir salatalık ve turşu kavanozu heykeli dikildi. 7 metrelik salatalık heykelinin boyutu ve turşu kavanozu ile beraber görüntüsü dikkat çekti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, turşusu ile ünlü olan Çubuk ilçesinin girişine 7 metrelik salatalık heykeli ile turşu kavanozu heykeli dikildi.

4-7 Eylül tarihleri arasında devam eden turşu festivali için yurt içi ve yurt dışından konuklar davet edildi. AKP'li başkan festivale kardeş şehir Bosna Hersek’in Maglay şehri Belediye Başkanı Maid Suljakoviç’i davet etti.

SİYASİ NEZAKETSİZLİK

AKP'li başkan festivale kardeş şehir Bosna Hersek’in Maglay şehri Belediye Başkanı Maid Suljakoviç’i davet ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı davet etmedi.

"BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK"

Konu hakkında açıklamada bulunan Çubuk ilçesi CHP’li Grup Başkanvekili Ali Rıza Gökoğlu, "Büyük bir şaşkınlıkla öğrendik ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız festivale davet edilmemiş. Mansur Yavaş devlet adamıdır, siyasi ayrım gözetmeden, hangi ilçeden ne kadar oy çıktığına bakmadan Ankara’mıza hizmet ediyor. Sayın Yavaş’ı davet etmemek siyasi saygısızlıktır, ayrıştırmayın birleştirin’" ifadelerini kullandı. .