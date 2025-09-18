AKP'li başkan bütün parayı festivalde harcadı: Maaş verecek para kalmadı

AKP'li başkan bütün parayı festivalde harcadı: Maaş verecek para kalmadı
Yayınlanma:
Kırşehir'in 6 bin nüfuslu Çiçekdağı ilçesinde 7. Bulgur Festivali düzenlendi. Çiçekdağı Belediyesi'nin bulgur organizasyonu yıldızlar geçidine sahne olurken AKP'li başkan bütün parayı festivalde harcadı. Kasa sıfıra inince belediye çalışanlarına maaş verecek para kalmadı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi 15 Ağustos tarihinde düzenlenen 7. Bulgur Festivali ile çok sayıda ünlü isme sahne olmuş Geleneksel Bulgur Festivali'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Soku taşında bulgur dövülmesi akabinde yörenin bitkisi olan üzerlik otunun yakılmasıyla devam eden festivalde Ömer Faruk Bostan, Sevcan Orhan, Bengü, Havva Öğüt, Özgürcan Çoban ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

akpli-baskan-butun-parayi-festivalde-harcadi-maas-verecek-para-kalmadi-3.jpg

O festival AKP'li Çiçekdağı Belediyesi'ne pahalıya mal oldu.

AKP'Lİ BAŞKAN BÜTÜN PARAYI FESTİVALDE HARCADI

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; AKP’li Çiçekdağı Belediye Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun organize ettiği festivalin ardından belediyenin kasasında para kalmadı.

akpli-baskan-butun-parayi-festivalde-harcadi-maas-verecek-para-kalmadi-2.jpg

Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde belediyenin festivale yaklaşık 25 milyon lira harcadığı ileri sürüldü.

akpli-baskan-butun-parayi-festivalde-harcadi-maas-verecek-para-kalmadi-4.jpg

MAAŞ VERECEK PARA KALMADI

Gerçek maaş ödemelerine sıra gelince ortaya çıkarken belediyenin işçilerine maaşını ödeyemediği ortaya çıktı.

akpli-baskan-butun-parayi-festivalde-harcadi-maas-verecek-para-kalmadi.jpg

Hasan Hakanoğlu’nun adı daha önce de belediyeye ait 750 metrekarelik bir arsayla anıldı. Arsa düşük bedelle dönemin AKP İlçe Başkanı Hilme Taş’a satılmıştı. Ayrıca aynı arsanın başkana devredilmesi iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Türkiye
Kılıçdaroğlu 2 Özgür Özel sorusuna tek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu 2 Özgür Özel sorusuna tek yanıt verdi
Denize girişler 3 gün yasaklandı!
Denize girişler 3 gün yasaklandı!
Doğadan gelen bereketi gençlerin geleceğine taşıyorlar
Doğadan gelen bereketi gençlerin geleceğine taşıyorlar