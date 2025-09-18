AKP'li başkan bütün parayı festivalde harcadı: Maaş verecek para kalmadı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi 15 Ağustos tarihinde düzenlenen 7. Bulgur Festivali ile çok sayıda ünlü isme sahne olmuş Geleneksel Bulgur Festivali'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Soku taşında bulgur dövülmesi akabinde yörenin bitkisi olan üzerlik otunun yakılmasıyla devam eden festivalde Ömer Faruk Bostan, Sevcan Orhan, Bengü, Havva Öğüt, Özgürcan Çoban ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

O festival AKP'li Çiçekdağı Belediyesi'ne pahalıya mal oldu.

AKP'Lİ BAŞKAN BÜTÜN PARAYI FESTİVALDE HARCADI

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; AKP’li Çiçekdağı Belediye Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun organize ettiği festivalin ardından belediyenin kasasında para kalmadı.

Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde belediyenin festivale yaklaşık 25 milyon lira harcadığı ileri sürüldü.

MAAŞ VERECEK PARA KALMADI

Gerçek maaş ödemelerine sıra gelince ortaya çıkarken belediyenin işçilerine maaşını ödeyemediği ortaya çıktı.

Hasan Hakanoğlu’nun adı daha önce de belediyeye ait 750 metrekarelik bir arsayla anıldı. Arsa düşük bedelle dönemin AKP İlçe Başkanı Hilme Taş’a satılmıştı. Ayrıca aynı arsanın başkana devredilmesi iddialarıyla gündeme gelmişti.