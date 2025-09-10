AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Elazığ'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde toplantı düzenledi. Toplantıya Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da katıldı.

Türkiye Yüzyılı programı kapsamında istişare için yapılan toplantı "protokol etkinliği" olmaktan öteye geçmeyince STK'lardan tepki geldi. Söz alan Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, sert sözlerle AKP'yi eleştirdi.

AKP'Lİ ALİ İHSAN YAVUZ'UN YÜZÜNE BAKA BAKA SÖYLEDİ

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre AKP’nin STK’larla ilişkisini “saygısız ve kayda değersiz” olarak tanımlayan Nafiz Koca, “Bugün olduğu gibi her toplantıda STK temsilcileri davet edilir ama toplantı ne hikmetse verilen saatte başlamaz. Bu STK Temsilcilerine büyük bir saygısızlıktır. Kaldı ki yapılan toplantılarda STK temsilcilerinin ileri sürdüğü düşünceleri de dikkate alınmaz, şimdiye kadar alınmadı” dedi.

Koca, toplantının işleyişini de eleştirerek AKP’nin topluma kulak tıkadığını ve bu tavrın siyaseten çöküşe sürüklediğini söyledi. Toplantıya şahsi taleplerle gelen STK temsilcilerine de dikkat çeken Koca, bunun nedeninin halkın partinin teşkilatlarına ulaşamaması olduğunu belirtti.

“KARTOPU GİBİ ERİYORSUNUZ”

AKP'li isimlerin davranışlarının kan kaybettirdiğini ifade eden Koca şöyle konuştu:

“Bugün AK Parti teşkilatlarından bizi arayıp davet ettiklerinde STK buluşmalarının önemine binaen katıldık. Ama böyle olacağını bilseydik kimse kusura bakmasın ama katılıp da vaktimizi heba etmezdik. Çünkü işleyiş çok mantıksız ve bu hep yapılıyor. Bu tür davranışlarda kusura bakmayın ama size kan kaybettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Genel Başkanlarınızdan Sayın Vedat Bey'in de katılım gösterdiği bir toplantıda ‘kartopu gibi eriyorsunuz’ demiştim. Şimdi daha kötü… Kartopunun sobanın üzerindeki hali gibi hızla eriyorsunuz.”

Eleştirilerin ardından değerlendirmede bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şehirde bürokrasiyle ilgili sıkıntıların olduğunu kabul etti ancak Koca’nın sözlerine katılmadığını belirtti.

Yavuz, “Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızın dediği gibi kartopu gibi erimiyoruz, aksine daha güçlüyüz” cevabını verdi.