AKP'den EDS'lere siyaset ayarlı düzenleme! 'CHP'li belediyeye gidiyor diye sistemi kapattılar'

Yerel seçimlerin ardından yurttaki birçok belediyeyi CHP'nin almasının ardından hükümetin belediyeler özelinde yeniden düzenlemeler yapacağı öne sürüldü. TEDES, yani Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nde belediyelere giden yüzde 15'lik pay üzerinden yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Bu konuda Bakan Yerlikaya'nın, "Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe, bir gelir kalemi hâline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldırmış olacağız” dediği belirtildi.

Konuyla ilgili AKP kaynaklarının ise "Yerel yönetimlerin buradan aldığı payın sınırlandırılması ya da bu kurulum işlemlerinin tamamının Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması seçenekleri üzerinde çalışıyoruz" ifadeleri anımsatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SİSTEM KAPATILDI

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, son yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı bazı belediyelerde EDS'nin kapatıldığı ancak MHP'li belediyelerde sistemin devam ettiğini kaydetti. Hükümetin EDS'ler ile ilgili yeni çalışma başlattığı öğrenildi.

Hali hazırda bu sistem belediyeler tarafından özel şirketlere kurduruluyor ve takibini de şirket yapıyor. Bu sistemin kuruluş maliyeti karşılanana kadar cezalardan yüzde 30, borç karşılandıktan sonra yüzde 15'lik pay belediye ve firmalara aktarılıyor.

İKTİDAR MEDYASINDAN AL HABERİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah'ta yer alan haber göre bu sisteme yeni bir düzenlemenin eli kulağında. Yerlikaya da bu değişim için 2026 yılını işaret etti. Geçen hafta AKP'li vekillere sunum yapan Yerlikaya'nın, "Önümüzdeki yıl 2026’da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS’ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe, bir gelir kalemi hâline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

BELEDİYELER SUİSTİMAL EDİYOR İDDİASI

AKP kaynaklarının ise konu hakkında şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü: