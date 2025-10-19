AKP'den DEM'in Öcalan yürüyüşüne ilk tepki: Sürece suikast teşebbüsü

AKP’den, geçtiğimiz gün DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla terör örgütü PKK lideri Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle yapılan yürüyüşe ilk tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yürüyüş için "sürece sabotaj" dedi.

DEM Parti Gençlik Meclisi tarafından yapılan çağrıyla, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle geçtiğimiz gün yapılan yürüyüşe yönelik tepkiler sürüyor. Söz konusu yürüyüşe, AKP'den de ilk tepki geldi.

“SÜRECE SABOTAJ” DEDİ!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yürüyüşü “sürece sabotaj” olarak değerlendirdi ve cevabın siyaset ve hukuk zemininde verileceğini kaydetti.

teror-orgutu.jpeg

“TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARI LANETLİYORUZ”

“Terörsüz Türkiye” sürecine “sabotaj” düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullanan Çelik, “Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille “düşman” diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Çelik, sözlerinin devamında “Bunların “terörsüz Türkiye” sürecine “suikast” teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye” süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

teror-orgutu.png

“DÜŞMAN” İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Yürüyüş sırasında, polis ve yürüyen grup arasında gerginlik yaşanırken megafon ile kalabalığa yapılan anonslar tepki çekmişti. Anonslarda, “Arkadaşlar herkes burayı dinleyebilir mi? Herkes sessiz olsun burayı dinlesin. Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz.” ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

