AKP'deki istifa depreminin ardı arkası kesilmiyor

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'deki teşkilat operasyonlarının devam ettiğini bildirdi. Daha önce 8 il başkanı ve bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesinin görevden ayrılmasıyla başlayan sürecin, ilçe başkanlıkları seviyesine indiğini belirtti.

Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, AKP Genel Merkezi, İzmir teşkilatında önemli bir değişikliğe giderek Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanlarının istifasını istedi. İstifaların parti tarafından resmen alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Genel Merkez bu görevden almaları "performans düşüklüğü" gerekçesine dayandırıyor.

Erdoğan sistemi değiştirecek: 3 günde 8 istifa AKP'yi harekete geçirdi

İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’de sekiz il başkanı ve bir MYK üyesinden sonra istifalar ilçe başkanlarıyla devam ediyor. AK Parti, İzmir’de Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanlarının istifasını aldı. AK Parti Genel Merkezi, istifalar için ‘performans düşüklüğü’ gerekçesini gösteriyor."

NE OLMUŞTU

31 Mart Yerel Seçimleri'nde, kurulduğu günden bu yana en ağır yenilgilerinden birini alan AKP'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "milletin mesajını aldıklarını" ve "kapsamlı bir muhasebe yapacaklarını" açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından "değişim" operasyonu için düğmeye basılmıştı. İlk olarak Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar ve Kilis il başkanları görevden alınmıştı. Aynı süreçte partinin en üst karar organı olan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da bir üyenin istifası yaşanmıştı. Faturanın teşkilatlara kesildiği bu süreç, İzmir'deki ilçe başkanlarının görevden alınmasıyla yeni bir aşamaya geçmiş oldu.