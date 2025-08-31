AKP'de seçim paniği: Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmamız lazım, çünkü mesele çok büyük

AKP Karaman İl Başkanlığında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Birkaç sene sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımız 2028 seçimlerinde tekrar aday olacak." ifadelerini kullandı.

2023 yıllarında katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anayasal olarak son seçimine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağına dair tartışmalar devam ediyor. Erdoğan'ın 'benim adaylık gibi bir derdim yok' açıklamasının ardından ittifak ortağı Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞEN: ERDOĞAN'I YENİDEN CUMHURBAŞKANI YAPMAMIZ LAZIM

Bugün "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Karaman'da konuşan AKP Genel Başkan y-Yardımcısı Mustafa Şen, Erdoğan'ı bir sonraki seçimde aday yapmak istediklerini söyledi. 'İnşallah' diyerek sözlerine başlayan Şen, Erdoğan'ı normal şartlarda 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'mesele çok büyük' sözlerini kullanarak aday yapmak istediklerini söyledi:

  • Birkaç sene sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımız 2028 seçimlerinde tekrar aday olacak. Teşkilat olarak biz bunu istiyoruz. Bu ülkeyi yönetmeye devam etsin çünkü mesele çok büyük. O büyük meseleye liderlik edecek çok büyük ve tecrübeli bir lider lazım. O kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun için buradayız. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçelim istiyoruz. Türkiye'nin ve dünya barışının buna ihtiyacı var.

