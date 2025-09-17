AKP'de ikinci 'pudra şekeri' vakası: AKP'li başkana oğlunun videosuyla şantaj!
AKP’de 4 yıl aradan sonra bir kez daha 'pudra şekeri' benzeri bir skandal gündeme geldi.
2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nun ardından bu kez Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir video ortaya çıktı.
OĞLUNUN VİDEOSUYLA ŞANTAJ YAPMIŞLAR
Söz konusu videonun Şerafettin Yıldırım'a “Oğlunun bize borcu var” diyerek şantaj aracı olarak kullanıldığı belirtildi.
Yaşananları Sözcü'ye anlatan AKP’li Başkan Yıldırım, oğlunun tefeciler tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyledi.
Yıldırım, şunları kaydetti:
“Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim yardımımla hayatını devam ettiriyor. Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap. 500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500’e geri almışlar.
O da bu hataya düşmüş. Karşıda gerçek alacaklı biri yok. Elazığ’a gelip bir görseniz bunlar tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlunu kafalayalım ne de olsa siyasi yönü var, öder. Onlara ‘Vallahi de billahi de ödemem’ dedim.”
"VİDEOYU GÖRDÜM, 3 KİŞİ DAHA VAR"
Videoyu çekenlerden birinin oğlunun eski ortağı olduğunu söyleyen Yıldırım, oğluyla vurulmak istendiğini iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Videoyu gördüm, onların hepsi bitti. Videoda 3 kişi daha var, onlardan biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce 4’ü beraberlerken ortağı video çekiyor, saklıyor. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli beraberim. Oğlumun yanlışı varsa o yanlışın da üzerine gidilsin. Ben bu tefecileri emniyete bildirdim, topladılar sonra da imza karşılığı saldılar.”
"BİRİLERİNİN İL BAŞKANLIĞI HIRSI VAR"
Olayın siyasi bir arka planı olduğunu söyleyen Yıldırım, İl Başkanlığı koltuğunda gözü olanların kendisini oğluyla vurmaya çalıştıklarını söyledi.
“Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz… Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var.
Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah’a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ’a geldiğinde de söyledim; ‘Biz’den Ben’e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız…”