AKP'de ikinci 'pudra şekeri' vakası: AKP'li başkana oğlunun videosuyla şantaj!

AKP’de 4 yıl aradan sonra bir kez daha 'pudra şekeri' benzeri bir skandal gündeme geldi.

2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nun ardından bu kez Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir video ortaya çıktı.

Söz konusu videonun Şerafettin Yıldırım'a “Oğlunun bize borcu var” diyerek şantaj aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

Yaşananları Sözcü'ye anlatan AKP’li Başkan Yıldırım, oğlunun tefeciler tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

“Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim yardımımla hayatını devam ettiriyor. Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap. 500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500’e geri almışlar.

O da bu hataya düşmüş. Karşıda gerçek alacaklı biri yok. Elazığ’a gelip bir görseniz bunlar tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlunu kafalayalım ne de olsa siyasi yönü var, öder. Onlara ‘Vallahi de billahi de ödemem’ dedim.”