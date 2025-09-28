AKP'de art arda istifalar devam ediyor

AKP'de art arda istifalar devam ediyor
Yayınlanma:
AKP'de İzmir teşkilatında 5 ilçe başkanı istifasını duyurmuştu, Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Tunceli merkez ilçe başkanının da istifa ettiği bilgisini paylaştı.

AKP’de 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanları görevlerinden ayrılmıştı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Tunceli İl Başkanının ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını, kentte iki ilçe başkanının daha görevden ayrılmasının beklendiğini aktardı.

ismail-saymaz-akpden-istifa.jpg

TOPLAM 9 KENTTE İSTİFA DALGASI

18 Eylül'de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifalarını açıkladı.

19 Eylül'de ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını duyurdu. Ordu ve Tunceli il başkanları ise 20 Eylül'de istifa ettiler.

Muğla, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da yaşanan istifa süreci İzmir teşkilatlarına da sıçradı. Parti içinde yaşanan istifalar sonrasında 6 ilçe başkanı görevini bıraktı.

AKP'deki istifa depreminin ardı arkası kesilmiyorAKP'deki istifa depreminin ardı arkası kesilmiyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: 8’i ölü 2’si yaralı 4’ü sağ olarak ele geçirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: 8’i ölü 2’si yaralı 4’ü sağ olarak ele geçirildi!
CHP'li Tüzün: Bizim rakibimiz ne AKP ne Erdoğan
CHP'li Tüzün: Bizim rakibimiz ne AKP ne Erdoğan