AKP'de art arda istifalar devam ediyor

AKP’de 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanları görevlerinden ayrılmıştı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Tunceli İl Başkanının ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını, kentte iki ilçe başkanının daha görevden ayrılmasının beklendiğini aktardı.

TOPLAM 9 KENTTE İSTİFA DALGASI

18 Eylül'de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifalarını açıkladı.

19 Eylül'de ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını duyurdu. Ordu ve Tunceli il başkanları ise 20 Eylül'de istifa ettiler.

Muğla, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da yaşanan istifa süreci İzmir teşkilatlarına da sıçradı. Parti içinde yaşanan istifalar sonrasında 6 ilçe başkanı görevini bıraktı.

AKP'deki istifa depreminin ardı arkası kesilmiyor