AKP Kadın Kolları'ndan skandal Atatürk paylaşımı!

AKP Urla Kadın Kolları mensubu, sosyal medya hesabından yaptığı skandal Atatürk paylaşımının ardından görevden alındı.

Sosyal medyadan yapılan skandal Atatürk paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. AKP İzmir'de Urla Kadın Kollarına mensup Serap Ergani 13 Kasım tarihinde çok tepki çeken skandal bir Atatürk paylaşımı yaptı.

"HANİ YUNAN'I DENİZE DÖKMÜŞTÜ?"

Söz konusu paylaşımda, "Yunan lider Venizelos, 1934 yılında Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hani Yunan'ı denize dökmüştü?" ifadeleri yer aldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Ergani tarafından yapılan paylaşımın ardından tepkiler yağmur gibi gelince İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran bir açıklama yaptı ve Ergani ile kadın kolları arasında bir bağ kalmadığını şu sözler ile duyurdu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik asla kabul edilemez, partimizin temel ilke ve değerleriyle tamamen bağdaşmayan ifadelerde bulunan Urla Kadın Kolları mensubu Serap Ergani’nin istifası ivedilikle alınmış, Kadın Kollarımız ile bağı kesilmiştir.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana milletimizin ortak değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucu liderlerine saygıyı temel ilke edinmiş bir siyasi harekettir.

Bu ilkeye aykırı tutum ve söylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

