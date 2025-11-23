AKP Kadın Kolları'ndan skandal Atatürk paylaşımı!

Sosyal medyadan yapılan skandal Atatürk paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. AKP İzmir'de Urla Kadın Kollarına mensup Serap Ergani 13 Kasım tarihinde çok tepki çeken skandal bir Atatürk paylaşımı yaptı.

"HANİ YUNAN'I DENİZE DÖKMÜŞTÜ?"

Söz konusu paylaşımda, "Yunan lider Venizelos, 1934 yılında Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hani Yunan'ı denize dökmüştü?" ifadeleri yer aldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Ergani tarafından yapılan paylaşımın ardından tepkiler yağmur gibi gelince İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran bir açıklama yaptı ve Ergani ile kadın kolları arasında bir bağ kalmadığını şu sözler ile duyurdu: