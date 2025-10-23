AKP ister de olmaz mı? Vekiller bir hafta kafa tatili yapacak

AKP ister de olmaz mı? Vekiller bir hafta kafa tatili yapacak
Yayınlanma:
Meclis'te AKP grubu tarafından verilen önerge ile Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 hafta ara verecek.

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında AKP, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. AKP ve MHP milletvekillerinin “evet” oyu verdiği önerge, Genel Kurul tarafından kabul edildi. Buna göre TBMM gelecek hafta çalışmalarına ara verecek.

İYİ PARTİ: MECLİS TATİLİ MİLLETİN İHTİYACINA GÖRE OLMAZ

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Meclis’in görevini hatırlatarak karara tepki gösterdi. Öztürk, "Yasama organı bir tatil planına göre değil, milletin ihtiyaçlarına göre çalışır. Meclisin görevi takvim kovalamak değildir; ihtiyaca uygun yasa düzenlemek, denetim görevini yerine getirmek ve bütçeyi görüşmektir" ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ ENGİNYURT: ZATEN HER ŞEYİ BİRLİKTE KABUL EDİYORUZ"

CHP adına söz alan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise karara eleştirel bir dil ile yaklaştı.
Enginyurt, "Bir hafta Meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini belirlemek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok, zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz" şeklinde konuştı.

MECLİS BİR HAFTA TATİLDE

Önergenin kabul edilmesiyle birlikte TBMM Genel Kurulu bir hafta boyunca çalışmayacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

