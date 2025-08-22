AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuncel hayatını kaybetti

Düzce’nin Cumayeri ilçesinine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde yaşayan AKP Gençlik Kolları İlçe Başkanı 24 yaşındaki Eren Tunçel, akşam saatlerinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tunçel, tutukluluk yapan silahının sorununu gidermek isterken silah kazara ateş aldı. Kurşun isabet eden Tuncel ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tunçel, daha sonra Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ancak Tunçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANLIĞI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Düzce İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Elim bir kaza sonucu evladımız, Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç yaşta aramızdan ayrılan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."