AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: 5 gün boyunca yağmur yağacak!
İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Açıklamaya göre İstanbul, yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağmurun yaklaşık 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Mevsim normallerine yakın seyreden 16-19°C aralığındaki sıcaklıkların, yağışlı havayla birlikte 4 ila 6 derece düşerek daha serin bir seviyeye gerileyeceği bildirildi. AKOM, önümüzdeki günlerde özellikle sağanak yağışların zaman zaman etkili olacağını vurguladı.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ÖZETİ
30 Nisan Perşembe
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağışlı
Sıcaklık: 8°C / 17°C
Yağış: 1-3 mm
1 Mayıs Cuma
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Sıcaklık: 7°C / 12°C
Yağış: 5-15 mm
2 Mayıs Cumartesi
Parçalı bulutlu, yerel yağışlı
Sıcaklık: 6°C / 14°C
Yağış: 1-3 mm
3 Mayıs Pazar
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Sıcaklık: 6°C / 13°C
Yağış: 5-12 mm
4 Mayıs Pazartesi
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
Sıcaklık: 7°C / 12°C
Yağış: 10-25 mm
5 Mayıs Salı
Çok bulutlu, zaman zaman yağmurlu
Sıcaklık: 8°C / 13°C
Yağış: 5-12 mm
Özetle, İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava daha serin ve yağışlı olacak; özellikle cuma ve pazartesi günleri yağışların daha etkili olacağı ifade ediliyor.