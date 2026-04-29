AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: 5 gün boyunca yağmur yağacak!

İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Açıklamaya göre İstanbul, yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağmurun yaklaşık 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Mevsim normallerine yakın seyreden 16-19°C aralığındaki sıcaklıkların, yağışlı havayla birlikte 4 ila 6 derece düşerek daha serin bir seviyeye gerileyeceği bildirildi. AKOM, önümüzdeki günlerde özellikle sağanak yağışların zaman zaman etkili olacağını vurguladı.

Güneşli havaya aldanmayın! AKOM saat ve gün verdi: Kış havası İstanbul'a geri dönüyor

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ÖZETİ

30 Nisan Perşembe

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağışlı

Sıcaklık: 8°C / 17°C

Yağış: 1-3 mm

1 Mayıs Cuma

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Sıcaklık: 7°C / 12°C

Yağış: 5-15 mm

2 Mayıs Cumartesi

Parçalı bulutlu, yerel yağışlı

Sıcaklık: 6°C / 14°C

Yağış: 1-3 mm

3 Mayıs Pazar

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Sıcaklık: 6°C / 13°C

Yağış: 5-12 mm

4 Mayıs Pazartesi

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı

Sıcaklık: 7°C / 12°C

Yağış: 10-25 mm

5 Mayıs Salı

Çok bulutlu, zaman zaman yağmurlu

Sıcaklık: 8°C / 13°C

Yağış: 5-12 mm

Özetle, İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava daha serin ve yağışlı olacak; özellikle cuma ve pazartesi günleri yağışların daha etkili olacağı ifade ediliyor.